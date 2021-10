Der Karmeliterhof kann auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Den Karmeliterhof an der Adresse Karmeliterplatz 2 kennen heute nicht mehr alle Grazer. Grund genug, ein wenig in der Geschichte zu stöbern. Lange Zeit war in diesem Gebäude ein Gasthof beheimatet.

Heute dominiert ein modernes Gebäude den Platz.

Foto: Jorj Konstantinov

hochgeladen von Christoph Hofer

Abbruch Ende der 60er

"Der Karmeliterhof entspricht fast einem ländlichen Hackenhof. Das Gebäude stammt übrigens aus dem 17. Jahrhundert. Hier wohnt der Ministerpräsident Österreichs, Karl v. Stremayr. Alexander Girardi bekam hier Gesangsstunden", erläutert Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky. 1968 wurde das Haus dann aber abgebrochen.

"Es folgte ein nicht zum Platz passender Neubau. Nach einer Versicherung ist hier eine Abteilung des Landes eingezogen. In den letzten Jahren wurde der Neubau verschönert", sagt Kubinzky abschließend.