Fragen und Problemstellungen rund um das Thema psychische Belastung können einmal im Monat im SMZ Jakomini im Rahmen einer trialogischen Gesprächsrunde kostenfrei in Anspruch genommen werden.



GRAZ. Im Sozialmedizinischen- und Stadtteilzentrum (SMZ) Jakomini bietet die Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter (HPE) in Kooperation mit dem Verein Achterbahn trialogische Gesprächsrunden an. Bei dem Trialog werden Themen rund um psychische Belastung und Erkrankung, sowie (Selbst-)Stigmatisierung und Unterstützungsmöglichkeiten in den Fokus der Betrachtung gerückt. Fragen und Problemstellungen können dabei im geschütztem Rahmen aufgegriffen und besprochen werden.

Der trialogische Austausch trägt nicht nur dazu bei, den eigenen Horizont zu erweitern und Berührungsängste abzubauen, er ist auch ein Raum der persönlichen und gemeinsamen Weiterentwicklung. Das wertschätzende Miteinander, das durch die behutsame Gruppenleitung gefördert und gewährleistet wird, gibt das Gefühl, zum eigenen, aber auch zum Wohlbefinden und dem (Selbst-)Verständnis anderer beitragen zu können.

Alle Infos

Die Teilnahme an dem kostenfreien Angebot ist für Menschen mit psychischer Krisenerfahrung, Professionist:innen des psychosozialen Bereichs und Angehörige psychisch Erkrankter gedacht. Jeden dritten Montag im Monat findet die trialogische Gesprächsrunde statt, der nächste Termin ist der 21. Februar um 18.30 Uhr.

Das SMZ Graz-Jakomini befindet sich in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55.

Anmeldung bei Sigrid Müller (HPE) unter 0699/19039312 oder sigrid_mueller@ymail.com