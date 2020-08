Heute ist Welthundetag – ein guter Zeitpunkt, um sich Gedanken über hundefreundliche Städte zu machen. Genau das hat die Versicherungsagentur Coya gemacht. Angesehen hat man sich dabei unter anderem wie es um hundefreundliche Parks und Restaurants, Tierärzte- und Tierhandlungsdichte, Anzahl der Hunde pro Einwohner und auch die Höhe der Bußgelder bei "vergessenen Hinterlassenschaften".

Graz ist Top-Adresse für Hunde

Die gute Nachricht (für Hundebesitzer) gleich vorweg: Graz liegt in diesem weltweiten Ranking auf dem ausgezeichneten 22. Platz. Die Podestplätze gingen übrigens an San Francisco, Seattle und Tel Aviv, mit Platz 13 hat sich allerdings Wien noch vor der Murmetropole den Platz 1 in Österreich gesichert. Dort kommen übrigens 68 Hunde auf 1.000 Einwohner, in Graz sind es 52, das bedeutet Platz 39 im weltweiten Ranking. Auch bei den Bußgeldern ist man moderat, da liegt man in der hinteren Hälfte des Feldes. Am teuersten ist die Strafe dafür in Madrid, gefolgt von Singapur und Barcelona. Wer meint, Hundekot liegen lassen zu müssen, tut dies am besten in Köln, Münster oder Leipzig.

Tierärze in Graz sind spitze!

Erfreulich, aber den meisten Grazern ohnehin bewusst: Bei Anzahl und Qualität unserer Tierärzte liegen wir sogar auf Platz 5, nur Bremen, Zürich, Dresden und Sydney sind in diesem Bereich (angeblich) besser aufgestellt. Platz 2 erhält die Landeshauptstadt für ihre hundefreundlichen Hotels, den wohl schönsten Wert zum Schluss: Bei der Anzahl der (nicht) zurückgelassenen Hunde liegt Graz auf Platz 10, nur neun andere Städte haben im Schnitt weniger Aufnahmen in Tierheime.