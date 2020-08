Nein, Graz ist ganz und gar nicht am Sand, im heurigen Sommer ändert sich das aber – auf eine originelle Art und Weise. So wird der Hauptplatz zwischen 4. und 22. August dank 80 Tonnen (!) Sand in eine mystische Unterwasserwelt verwandelt. Verantwortlich dafür ist die heuer neu ins Leben gerufene Initiative "Summer in the City" der Stadt Graz, die gemeinsame Sache mit dem Graz Tourismusverband und der Holding macht. Sand heranzukarren ist ja noch keine Kunst, dafür sorgen dann aber vier weltberühmte Bildhauer, die ab 7. August spektakuläre Sandskulpturen vor dem Rathaus kreieren werden.

Strandfeeling am Hauptplatz

Bis 11. August legen sich Marielle Heessels, Leonardo Ugolini, Mac David und David Ducharme voll ins Zeug und werden die Grazer mit Sandskulpturen, die allesamt mit den abenteuerlichen Irrfahrten des Odysseus zu tun haben, überraschen. Bestaunen kann man die fertigen Werke dann bis zum 22. August. "Im heurigen Sommer holen wir das Strandfeeling auf den Grazer Hauptplatz. Mystische Sandskulpturen setzen einen weiteren Impuls, Zeit in unserer faszinierenden Innenstadt zu verbringen. Die Eiskrippe ist im Winter ein Besuchermagnet und im Sommer werden Sandskulpturen der Hingucker", freut sich Bürgermeister Siegfried Nagl.

Innenstadt-Impuls

Doch warum ausgerechnet ein Thema aus der griechischen Mythologie? Die Antwort ist naheliegender als man denken mag: So sei die Thematik rund um Homers berühmten Epos eine Anlehnung an Corona und das besondere Jahr 2020, welches für die Menschen eine Art Entdeckungsfahrt darstellt. "Trotz vieler Probleme und Herausforderungen hat Odysseus nie die Hoffnung verloren, auf seiner Irrfahrt den Weg zurück nach Hause zu finden. Die Sandskulpturen am Grazer Hauptplatz sollen eine Anspielung an die große, weltweite Herausforderung namens Coronavirus sein", sagt Hubert Pferzinger vom Graz Tourismusverband zur ungewöhnlichen Idee. Für Richard Peer, seines Zeichens Marketingleiter der Holding Graz, schaffen Aktionen wie diese "eine erhöhte BesucherInnenfrequenz im Grazer Zentrum und nützen somit auch den Grazer UnternehmerInnen und HändlerInnen."