Die Landeshauptstadt haben sie sich fast bis ganz zum Schluss aufgespart, unsere Ferienscouts von WOCHE und dem Jugendmagazin "checkit". Die letzten Tage haben sie jetzt in der Murmetropole verbracht, die Tipps haben sie sich von einem geholt, der es wohl am besten wissen muss: Bürgermeister Siegfried Nagl empfing das Duo Bernadette und Kilian Danklmayer im Grazer Rathaus, Führung und Blick vom Rathausbalkon auf den Hauptplatz inklusive. Was unsere Scouts in Graz erlebt haben, lesen Sie dann in der nächsten Ausgabe der WOCHE!