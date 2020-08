In Lend wurde in die Fußgängersicherheit investiert

Im Zuge von Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sind im Bezirk Land vier Schutzwege sicherheitstechnisch verbessert worden. Konkret betrifft das zwei Schutzwege in der Gabelsbergerstraße sowie je einen in der Kleiststraße und in der Mariengasse. Die Kosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro. "Die Sicherheit insbesondere der ungeschützten Verkehrsteilnehmer geht vor", bekräftigt Verkehrsstadträtin Elke Kahr, die in diesem Zusammenhang auch das Zusammenwirken von Holding Graz, Verkehrsplanung und Straßenamt bei der Planung und Umsetzung hervorhebt. In der Gabelsbergerstraße wurde unter anderem die Beleuchtung verbessert, in der Mariengasse gelang es mit dem Neubau einer Haltestelle der Buslinie 53 und der Einrichtung einer Mittelinsel, eine "Tempobremse" einzubauen.