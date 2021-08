Premiere: Das Stück "Peter Pan" punktet mit Ohrwurm-Hits und viel Witz.

Eine zauberhafte Reise ins Nimmerland gibt es seit vergangener Woche im Hof des Grazer Priesterseminars zu sehen. Heuer spielt der steirische Märchensommer hier das interaktive Stück "Peter Pan und Tinkerbell", das schon bei der Generalprobe vergangene Woche begeisterte. "Hoppalas", wie Intendantin Nina Blum sie in ihrer Begrüßungsrede ankündigte, passierten dagegen keine. Und auch darüber, wie das Stück vor großem Publikum ankommen würde, hat sich die Intendantin wohl ganz umsonst den Kopf zerbrochen. Denn im Zelt herrschte schon bei der Vorpremiere begeisterte Mitmach-Stimmung. Egal, ob es nun darum ging, Tinkerbell zu versichern, dass alle Anwesenden eh an Elfen glauben, oder das Peter-Pan-Ehrenwort zu geben.

Das Team vom Märchensommer spielt noch bis zum 28. August "Peter Pan". Dabei darf auch Kapitän Hook (Mitte) nicht fehlen.

Foto: Martin Hesz/Märchensommer

See you later, Alligator

Auch der versprochene Witz kommt im Stück nicht zu kurz: So ist das gefürchtete tickende Krokodil in dieser Version der Geschichte eigentlich ziemlich esoterisch veranlagt und außerdem ganz "narrisch" auf Veggie-Produkte. Das Krokodil ist aber nicht die einzige Figur, die sich nicht ganz so leicht in eine Schublade stecken lässt. So trägt Piratin Smee am Ende Elfenflügel und auch Kapitän Hook ist nicht so böse, wie es anfangs scheint.

Über das Ohrwurmpotenzial

Bleiben noch die Songs, die nicht nur ins Ohr gehen, sondern auch dort hängen bleiben und die Besucher bis weit in den nächsten Tag verfolgen. Fazit: Verdienter tosender Applaus. Karten für die nächste Vorstellung gibt es im WOCHE-Gewinnspiel.

