Neue Sitzgarnituren bei der Rudolfswarte

Immer mehr Leute schnüren die Wanderschuhe in Graz: Damit steigen aber auch die Anforderungen und Wünsche. Stadtrat Günter Riegler hat nun gemeinsam mit der GBG auf die Anregung von Bürgern reagiert und bei der beliebten und vielbesuchten Rudolfswarte am Buchkogel zwei neue Bänke und Tischgarnituren aufstellen lassen, damit ältere und jüngere Wanderer eine Pause einlegen können. Weitere Garnituren sind an vier Standorten geplant. Gemeinsam mit GBG-Chef Günter Hirner und Initiator Johann Painold hat Riegler die Bänke übrigens gleich vor Ort auf ihre Tauglichkeit geprüft.