Neuer Bauernmarkt für die Smart City

Die Smart City Graz rund um die Waagner-Biro-Straße ist mitten im Entstehen, eine Versorgung mit regionalen Lebensmitteln startet bereits am 5. März – ein neuer Bauernmarkt soll als nachhaltiger und gesunder Nahversorger dienen. Jeden Donnerstag von 12 bis 18 Uhr wird dieser auf dem Vorplatz der Volksschule Leopoldinum, gegenüber der Helmut-List-Halle, stattfinden. Begleitet wird die Eröffnung des Bauernmarkts am 5. März vom "My Smart City"-Frühlingsfest, mit dabei sind unter anderem das Stadtteilmanagement vor.ort, das green.LAB Graz und die Natur.Werk.Stadt.