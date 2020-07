Unermüdlich sind sie für "checkit", die WOCHE und den steirischen Tourismus im Einsatz: unsere beiden Ferienscouts Bernadette und Maria Danklmayer. Bereits seit Wochen testen sie diverse steirische Urlaubsziele auf ihre Jugendtauglichkeit – mit absolut großartigen Ergebnissen übrigens (nachzulesen auf Reiseblog Steiermark).

Ehrung durch Land und Stadt

So viel Engagement ist auch seitens der hohen Politik nicht unbemerkt geblieben: Jugendlandesrätin Juliane Bogner-Strauß und der Grazer Jugendstadtrat Kurt Hohensinner baten die reiselustigen Damen zu einer Auszeichnung nach Graz. Bernadette "Berni" Danklmayer nahm diese stellvertretend auch für ihre Schwester Maria entgegen – diese war in ihrem Job (im Tourismus übrigens) leider unabkömmlich.

Bogner-Strauß strich besonders die Idee heraus: „Wenn junge Menschen Videos und Blogs über die Steiermark machen, dann werden auch junge Menschen davon angezogen." Hohensinner ergänzte: "Bernadette und Maria schließen hier eine Lücke. Es gibt viele Reisemagazine für Erwachsene und Familien, aber für Jugendliche gibt es relativ wenig.“ Hohensinner sprach übrigens auch eine Einladung für die letzte noch fehlende Destination aus: Die WOCHE und "checkit"-Chef Clemens Berger basteln bereits intensiv an einem Graz-Programm für unsere Ferienscouts ...