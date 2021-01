Wohnen+ am Leechwald: Gemeinschaft statt Isolation

Zwei Grazer Architekten wollen das Wohnen mit sozialen Kontakten am Leechwald wieder

hochleben lassen.



Die Pandemie hat auch die Wohnpräferenzen der Menschen in Graz und Umgebung verändert. Vielen sind soziale Kontakte wieder wichtiger und sie schätzen, wenn man sich mit seinen Nachbarn unterhalten kann. Zwei Grazer Architekten nehmen dies zum Anlass, um das Wohnprojekt Wohnen+ am Leechwald zu starten.

Neustart des Wohnens



"Gleich nach dem Architekturstudium haben wir unsere Visionen eines Wohnens in Gemeinschaft gemeinsam mit Freunden umgesetzt. Nun, 35 Jahre später, wollen wir noch einmal einen Neustart und wieder ein partizipatives Wohnprojekt wagen. Wohnungen statt Häuser, altersgerecht, aber mit jugendlichem Witz, mit gemeinsam nutzbaren Räumen und mit Menschen, die im Gemeinsamen Mehrwert sehen im Kontrast zu meterhohen Zäunen und Anonymität", erklären die Architekten Werner und Inge Nussmüller. Am Waldrand des Leechwalds soll bald die neue Anlage entstehen, die Wohnungen und ein Fitnessstudio beinhaltet, gebaut wird durch die WiGa Investment und Beteiligung Gmbh. Die Anbindung ist ideal, mit Straßenbahnhaltestelle, Radweg und Einkaufsmöglichkeiten vor der Tür. Geplant sind Wohnungen mit großzügigen Terrassen, die mehr als "nur" ein Wohnen nebeneinander ermöglichen.

Das Gemeinsame wird gefördert



Die Architekten Nussmüller suchen für das Projekt "Wohnen+ am Leechwald" sechs weitere Wohnungskäufer. Dann soll in einem partizipativen Prozess gemeinsam entwickelt werden, welche Räume man gemeinsam nutzen und nutzbar machen könnte, wie beispielsweise eine gemeinsame Werkstatt im Keller, ein Begegnungsraum für gemütliches Zusammensein und die gemeinsame Nutzung des Gartens sowie die Anschaffung eines gemeinsamen Lastenrads. Nähere Infos unter www.wohnenplusleechwald.org.