Das freiheitliche "Politik-Urgestein" Harald Korschelt feierte dieser Tage seinen 70. Geburtstag im Grazer Puch-Museum.

GRAZ. Schon in den 1990er-Jahren war er Teil einer legendären Bezirksvorstehung im ersten Grazer Bezirk, sein ganzes Leben engagierte er sich der Fraktionschef der freiheitlichen Arbeitnehmer:innen für Menschen in der Steiermark. Die Rede ist von Harald Korschelt, einem Mandatar, der mit "seiner FPÖ" durch viele Höhen und Tiefen gegangen ist. Der aber auch immer für das Verbindende stand, immer mit den politischen Mitbewerbern auf Augenhöhe kommunizierte.

70er-Feier im Puch-Museum

Genau das spiegelte sich auch bei der großen Feier anlässlich des 70. Geburtstags von "Blue Harry", so sein parteiinterner Spitzenname, im Grazer Puch-Museum wieder. Da waren nämlich nicht nur zahlreiche Freunde der eigenen Partei und seiner Fraktion der freiheitlichen Arbeitnehmer gekommen – auch die anderen Parteien gaben sich die Ehre: So gratulierte an allererster Stelle der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), gemeinsam mit dem Grazer Langzeit-Bürgermeister Siegfried Nagl. Ebenso mit dabei: Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl von der SPÖ. Korschelt war rundum glücklich: "Aus allen drei großen Eckpfeiler meines Lebens – Familie, Politik und Beruf – waren heute wichtige Menschen dabei."

