Das niederländische Königspaar und Bundespräsident Alexander Van der Bellen waren in Graz!

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und seine Máxima, sowie auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, mit seiner Gattin Doris Schmidauer haben Graz besucht.

Etwa um 10:30 Uhr fuhr das Königspaar am Mittwoch, mit dem Bundespräsidenten und seiner Gattin nach seiner Ankunft am Grazer Hauptbahnhof und der Begrüßung durch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, mit seiner Gattin Marianne, zur AVL. Es folgte eine Werksführung, im weltweit größten, unabhängigen Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und das Testen von Antriebssystemen in der Automobilbranche und in anderen Industrien.

Nach der ersten Station, erreichte das niederländische Königspaar kurz nach 12:00 Uhr, den Grazer Hauptplatz. Wo es durch viele jubelnde Zaungäste, sehr herzlich am Grazer Hauptplatz empfangen wurde. Das niederländische Königspaar hat sich ins Goldene Buch der Stadt Graz eingetragen und Bürgermeisterin Elke Kahr, eine kurze Aufwartung gemacht.

Das königliche Paar spazierte danach über den Hauptplatz, durch die Sporgasse, mit einem rund 40 Personen umfassenden Tross, zum Mittagessen in die Aula der alten Universität.

Nach dem Mittagessen ging es weiter zur Murinsel um sich über die Grazer Radoffensive zu informieren. Von dort spazierten König Willem-Alexander und seine Máxima mit dem gesamten Tross zum Schlossberglift.

Nach dem Besuch auf dem Grazer Schlossberg, verabschieden sich der Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer und vom niederländischen Königspaar und der offizielle Staatsbesuch war leider beendet.