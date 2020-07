Grazer Sportclub: Kunstrasenplatz als letzte Hoffnung

Der Grazer Sportklub hofft auf den baldigen Umbau des alten Trainingsplatzes zum Kunstrasenplatz. Der Abgang vieler Kinder und Jugendspieler zu anderen Vereinen soll aufgehalten werden.

Der Trainingsplatz des Grazer Sportclubs oberhalb der "Gruabn" sollte bereits im heurigen Frühjahr zu einem modernen Kunstrasenplatz umgebaut werden. Dann kam Corona, die Stadt verhängte sich selbst einen Investitionsstop und der Umbau muss warten. Die Leidtragenden sind der Sportclub und seine insgesamt elf Jugendmannschaften.

Start im September versprochen



"Unser Trainingsplatz ist ein Riesenproblem und eine Zumutung. Trotz bestmöglicher Pflege herrscht hier regelrechte Verletzungsgefahr", berichtet Michael Kratzer, sportlicher Leiter des GSC. Das führt mittlerweile so weit, dass Kinder und Jugendliche zu den umliegenden Vereinen nach Liebenau oder Feldkirchen "abwandern".

Kratzer erklärt: "Der Platz wäre ohne Corona ja schon modernisiert geworden, leider musste man das aber verschieben. Mir wurde jetzt von Bürgermeister Nagl versprochen, dass der nötige neue Beschluss zum Umbau im September getroffen wird." Die Hoffnung sei, dass vielleicht noch im Spätherbst gebaut werde und man im Frühjahr den so dringend benötigten Platz schon benützen könne, so Kratzer: "Wir hoffen, dass nach dem Beschluss im September wirklich so schnell wie möglich gebaut wird, damit wir nicht noch mehr Kinder verlieren."

Schnuppertrainings im Sommer



Zwar noch nicht am neuen Platz, aber dafür in der alterwürdigen "Gruabn" finden im Sommer bereits Schnupper-Fußballkurse für Kinder ab fünf Jahren statt. Nähere Infos gibt's beim stellvertretenden Jugendleiter des GSC, Fritz Palier (0676/889 44 6866).