Sturm-Benotung: Zwei Legionäre als Musterschüler

Grazer Journalisten haben alle Kicker von Sturm mit mehr als 100Minuten Einsatzzeit im Herbst benotet.

Es ist nicht überliefert, welche Vorsätze die Kicker des SK Sturm für das Jahr 2020 haben, mit Sicherheit wollen sie aber alle die Meisterrunde erreichen und sich für einen internationalen Startplatz qualifizieren. Dass dafür noch eine Leistungssteigerung notwendig ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Zu oft haben die Grazer gute Leistungen nicht bestätigen können. Das spiegelt sich auch in der traditionellen Benotung der Spieler, die von einer ausgewählten Journalistenrunde vorgenommen wurde, wider. Kurz zusammengefasst könnte man sagen: In Liebenau regiert der Durchschnitt. Ein Großteil der Spieler agierte am Platz solide, aber nicht herausragend. Es gibt aber Ausnahmen: Am besten wurde Mittelfeldmann Otar Kiteishvili benotet, er kommt dem „Sehr Gut“ mit einem Schnitt von 1,7 am nächsten. Den zweiten Platz sicherte sich Kiril Despodov, dessen individuelle Klasse im Herbst augenscheinlich war. Für einen „Einser“ reichte es aber nicht, da auch er nicht in jeder Partie sein Potenzial abrufen konnte. Zu alter Stärke zurück fand indes wieder Athanasios Avlonitis, der die Abwehr gut organisierte.

Im Frühjahr haben natürlich alle Kicker die Chance, sich zu verbessern. Michael John Lema wird das aber nicht bei Sturm, sondern bei Hartberg versuchen. Vielleicht kann er mit den „Blackys“ nach dem Leih-Ende ja sogar in der Europa League spielen ...