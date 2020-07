Mountainbike-Event in der Grazer Innenstadt am 29. August ist abgesagt. Im Frühjahr 2021 soll dafür die Weltmeisterschaft in Graz ausgetragen werden.

Es ist nicht die erste Sportveranstaltung und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht die letzte, die im heurigen Jahr der Corona-Krise zum Opfer fällt. Nach langen und intensiven Überlegungen steht seit gestern fest: Der UCI Mountainbike Eliminator Weltcup in Graz am 29. August wird abgesagt! „Derzeit kann niemand wirklich sagen, welche Maßnahmen und Einschränkungen Ende August gelten werden. Durch die ansteigenden Covid-19-Fälle zuletzt in vielen Ländern war die Absage letztendlich auch absehbar und logisch“, erklären die beiden Organisatoren Werner Madlencnik (Easy Drivers Radfahrschule) und Felix Felberbauer (e|motion management). Ein Rennen ohne Zuschauer bzw. eine Eintrittsbeschränkung wäre in der Grazer Innenstadt nicht durchführbar, nachdem man das gesamte Areal nicht komplett absperren kann. „Außerdem lebt dieses Sportspektakel ja auch davon, dass die Zuschauer entlang der Strecke stehen und die Mountainbiker anfeuern“, so Felberbauer, der betont: „Wir haben uns schon länger mit der Absage beschäftigt, umso motivierter sind wir für das nächste Jahr.“

Die Organisatoren arbeiten bereits auf Hochtouren an der Austragung des Mountainbike-Events im Frühjahr 2021 und stehen in intensiven Verhandlungen mit dem internationalen Radsportverband und Citymountainbike. Sollte das Corona-Virus nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen, geht es dann im nächsten Jahr sogar um mehr: Geplant ist nämlich, dass in Graz die Eliminator-Weltmeisterschaft in Graz ausgetragen wird. „Wir setzen alles daran – sofern es die Umstände zulassen – den Bewerb noch größer und spektakulärer zu machen. Es wäre ein weiteres Highlight im Grazer Sportjahr“, so Madlencnik. 2021 steht das sportliche Programm ja unter dem Titel „Let’s go, Graz!“. Eine WM würde somit perfekt in das interessante und bewegende Sportjahr passen.