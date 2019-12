Bauer Spirits: Neuer Shop am Flughafen

Die Grazer Destillerie Franz Bauer GmbH, die unter anderem die international bekannte Marke Jägermeister vertreibt, hat expandiert: Neben dem Shop "Schnapserei" in der Prankergasse wurden vor Kurzem weitere Geschäftslokale in Himberg und auch am Flughafen Graz eröffnet.

"Wir wollen weiter wachsen, die Bekanntheit und vor allem die Vielfalt, die wir zu bieten haben, in unseren Verkaufsstellen öffentlich präsentieren", erklärt Firmeninhaber Hans-Werner Schlichte.