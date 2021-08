Ganz neu am Markt: Die Steiermärkische Sparkasse und Slow Food Österreich launchen eine steirische "Genuss-Schatzkarte".

Die Steiermark steht für Genuss, für feinste Kulinarik – was liegt also näher, dies auch in übersichtlicher Form zusammenzufassen? Deshalb hat die "Steiermärkische" gemeinsam mit dem Verein "Slow Food" einen "Slow Food-Genussführer" für die Steiermark umgesetzt. Auf der Plattform wird Slow Food-Produzenten die Möglichkeit geboten, sich auf einer kostenlosen, digitalen Plattform zu porträtieren, um so das Auffinden von regionalen, guten, sauberen und fairen Lebensmitteln für Konsumenten zu erleichtern. „Wir haben uns einen extrem hohen Qualitätsanspruch für unseren neuen Slow Food Genussführer auferlegt. Darum besuchen wir auch alle Produzenten persönlich, um uns von ihrer Philosophie zu überzeugen. Wir wollen in unserem Genussführer nur Betriebe zeigen, die wirklich zu 100 % nach unseren Prinzipien gut, sauber und fair arbeiten“, erläutert Christina Kottnig, Co-Vorsitzende von Slow Food Österreich.

Genuss als Beitrag für steirische Regionen

Das unterstreicht auch Steiermärkische-Vorstand Oliver Kröpfl. Es gehe um die Stärkung der Kleinproduzenten: "Unsere Region zeichnet sich durch eine ausgeprägte Vielfalt aus. Als regionales Finanzinstitut ist es seit knapp 200 Jahren unsere Rolle, auf diese Vielfalt zu achten und den Mehrwert der Region bewusst auszubauen."

Zu finden ist all das unter "Genussführer Steiermark", zu finden ist dort auch die Genuss-Schatzkarte, in der 30 Betriebe in einer übersichtlichen Orientierungskarte mit Adress- und Kontaktdaten verzeichnet sind.