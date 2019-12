Neue Geschäftsführerin für Petric Innovation

Das Grazer Unternehmen Petric Innovation bekommt eine zweite Führungsspitze.

Der IT-Spezialist Petric Innovation vertraut nun auf eine Doppelspitze, denn Marlene Drexler führt ab sofort gemeinsam mit Firmengründer Stefan Petric die Geschäfte. Für die 37-Jährige, die an der FH Joanneum in Kapfenberg studierte und unter anderem beim US-Chemiekonzern Cytec und der BDI-BioEnergy International GmbH tätig war, ist das ein weiterer Schritt nach oben. Die Steirerin arbeitet bereits seit 2015 für Petric Innovation, zuerst als kaufmännische Leiterin und später als Prokuristin. Als Geschäftsführerin wird nun unter anderem die visionäre Weiterentwicklung der Marke zu ihren Aufgaben zählen. Die Leidenschaft für Technik und Innovation begleitet Drexler schon von Kindesbeinen an: „Mein Vater war Radio- und Fernsehtechniker und in der Elektrotechnik-Branche tätig. Von ihm habe ich die Begeisterung für diesen Bereich und auch meine Mutter hat mich immer unterstützt.“