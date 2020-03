Wo die Entwickler gratis Bim fahren: Businesslunch mit Weboffice IT Service & Marketing

Die Digitalisierung eröffnet Firmen neue Chancen: Weboffice IT Service & Marketing hilft beim Optimieren.

Wie die Nadel im berühmten Heuhaufen muss man heute jene Unternehmen suchen, die über keine eigene Website verfügen. Jeder Kunde ist es längst gewohnt, sich online über Firmen zu informieren und Produkte auch über Webshops zu kaufen. Nicht immer sind die Unternehmensstrukturen darauf ausgelegt, in Zeiten der Digitalisierung mit globalen Anbietern mitzuhalten. Die Weboffice IT Service & Marketing GmbH & Co. KG setzt genau an diesem Punkt an.

WOCHE: Welche Leistungen bieten Sie für Unternehmen?

Martin Galler: Wir planen, designen und entwickeln Weblösungen und Softwaresysteme, wie Websites, E-Commerce- sowie Kundenbeziehungsmanagements- (Abk.: CRM) und Geschäftsressourcenplanungs-(Abk.: ERP)Systeme. Im Endeffekt können wir den gesamten Digitalisierungsbereich bearbeiten und die Geschäftsprozesse, vom Einkauf über die Verwaltung bis zur Logistik, so strukturieren, dass unternehmensinterne Prozesse optimiert werden.

Warum ist das so wichtig?

Effizienz ist das Gebot der Stunde, nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels. Backoffice-Kräfte sind heute schließlich gleich schwer zu finden wie Installateure. Außerdem müssen die Unternehmen noch schneller auf die sich ständig verändernden Marktbedingungen reagieren.

Warum reicht es heute nicht, einfach einen Webshop online zu stellen?

Die Zeiten sind längst vorbei. Heute vergleicht der Kunde auch den Webshop der kleinen steirischen Firma X mit jenen von Amazon oder Alibaba. Fehlen dann zum Beispiel Produktbeschreibungen, Bilder oder andere Service-Infos, dann verlässt der Kunde den Webshop. Deshalb starten wir jeden Auftrag gleich mit einer Produktanalyse, mit dem Ziel, zu erheben, warum es online zu Kaufabbrüchen kommt. Ausgangspunkt ist ganz generell die Analyse vorhandener Unternehmensprozesse, denn oft werden Fehler übersehen, weil alles gut zu laufen scheint. Ohne eine klare Online-Strategie kann ein erfolgreicher Webauftritt nicht gelingen.

Sie implementieren die Systeme bei den verschiedensten Firmen. Wie läuft die Zusammenarbeit dann weiter?

Nach der Einführung bieten wir immer auch Folgeberatungen an, da viele unserer Kunden nicht über das Know-how verfügen, um die Systeme auch richtig zu nutzen.

Gibt es einen Grund, warum Sie nur mit Open-Source-Software, die zumeist kostenlos verfügbar ist, arbeiten?

Damit gewähren wir unseren Kunden Sicherheit, Flexibilität und langlebige Lösungen. Die Software ist immer auf dem aktuellsten Stand, millionenfach im Einsatz und kann auch dann eingesetzt werden, wenn die Zusammenarbeit zwischen uns und dem Kunden beendet wird.

Welche Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten Jahren?

Bereiche wie Support oder Marketingbetreuung werden für die Unternehmen immer wichtiger. Außerdem schreitet die Digitalisierung voran: Es wird dabei vor allem um den Optimierungsbereich gehen, weil Österreich ohnehin bereits digitalisiert ist. Unternehmen verwenden oft verschiedenste Softwaresysteme, das ist aber nicht effizient. Da ist viel Luft nach oben.

Sie wollen weiterwachsen: Gibt es ausreichend Arbeitskräftepotenzial?

Graz ist ein richtiger Entwickler-Hotspot, wir sind aber laufend auf der Suche nach Softwareentwicklern und wollen uns auch verstärkt als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Daher bekommt jeder Mitarbeiter, der bei uns bis Ostern anfängt, eine Jahreskarte der Graz Linien gratis dazu.

Das ist Martin Galler

Geboren am 26. August 1979 in Wagna

Der gebürtige Leibnitzer absolvierte zunächst die HTL in Kaindorf.

Sein erster Job führte ihn in eine Steuerberatungskanzlei, wo er eine Buchhaltungssoftware entwickelte.

Dies war der Startschuss für seine eigene Unternehmerkarriere. 2001 gründete er seine erste Firma, die er 2011 in eine GmbH und Co. KG umwandelte.

Ab 2004 führte er die Geschäfte allein und kaufte auch ein zweites Unternehmen zu.

Der Unternehmenszweck hat sich in den letzten Jahrzehnten mehrmals verändert, denn "ohne Veränderung kann man heute nicht überleben".

Galler wohnt derzeit mit seiner Gattin und der knapp 15 Monate alten Tochter in Leibnitz.

2011 hat er Weboffice India gegründet und hat danach auch einige Zeit in Südostasien gelebt.

Im Unternehmen legt er Wert auf flache Hierarchien, außerdem sieht er seine Mitarbeiter als Kollegen.

Wichtig ist ihm, dass alle Mitarbeiter Verantwortung sehen und auch übernehmen.

Die derzeit karge Freizeit verbringt er mit seiner Familie, ansonsten zählt Sport (Fußball, Tennis, Tischfußball) zu seinen Hobbys.

Infos zum Unternehmen

Weboffice IT Service & Marketing wurde im Jahr 2001 von Martin Galler gegründet.

Eine von Galler entwickelte Steuerberatungssoftware war die Basis für die Unternehmensgründung.

2011 hat Galler auch noch ein zweites Unternehmen übernommen, ehe das Unternehmen ein Jahr später in eine GmbH & Co KG umgewandelt wurde.

Die Firma ist ständig gewachsen. Seit 2016 wurde das Portfolio noch um Humanoide Robotik (dabei geht es um Maschinen, die menschenähnlich aufgebaut sind und auch mit dementsprechender Mimik und Gestik arbeiten) erweitert.

Projekte wurden u.a. mit Wutscher Optik, Sport Tritscher, Loden Steiner und CosmeticExpress durchgeführt.

Kontakt: City-Tower Graz (Brückenkopfgasse 1) bzw. Leopold-Figl-Straße 1 in Leibnitz

Mail: office@weboffice.at

Tel.: +43 (0) 5/98 99

Web: www.weboffice.at

