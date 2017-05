Love is the air - Abendkonzert mit d'accord Frohnleiten in Graz

Graz : Ev. Christuskirche |

d'accord Frohnleiten freut sich auf einen schönen Abend mit allen, die bei der Matinee im April nicht dabei waren oder es noch einmal hören möchten

"Love is in the air" am Sonntag, 21. Mai um 18.00 Uhr in der Ev. Christuskirche in Graz Eggenberg

Nicht immer ist alles wonnig im Mai, "Yesterday" war man glücklich, hat aber alles verdorben weil man "Something stupid" gesagt hat!

Zum Glück wissen wir alle, dass "Gern haben" gut tut, man traurig ist, wenn die oder der Liebste "Weit weit ist" oder man sich nicht traut ( "Erlaube mir, feins Mädchen").

Karten gibt es bei allen Ö-Ticket Verkaufsstellen, unter den Telefonnummern 0316/583156 (Pfarrbüro Christuskirche) und 0699/11520265 (Frau Schweizer) zu 12.- Euro (8.- für Kinder und Jugendliche)