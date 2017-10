Milkshake Halloween Special: Mask On - HipHop & R'n'B Only

#SAVETHEDATE✞✞✞ Milkshake Halloweenspecial ✞✞✞ Milkshake – MASK ON - HipHop & R'n'B OnlyThe Spot for HipHop & R'n'B @ Die Thalia ------------------------------------------------------------------Feiert mit uns die grausamste Nacht des Jahres!

Am 31.10 ist es endlich wieder soweit, zu Halloween belebt Milkshake die Grazer HipHop-Szene wieder. ✞Freut euch auf neue Live-Acts.Die R'n'B Sängerin und Instagram Influencerin LANA feiert zu Halloween ihr Debüt auf der Milkshake-Stage. Weiters wird der Grazer Rapper MAZO46 den Club zum Beben bringen. Auch dabei ist das Urgestein, der seit der aller ersten Milkshake Party mit am Start ist, MC und Rapper FJ John, bekannt unter dem Pseudonym I_ROB.Für heiße Beats ist ebenfalls gesorgt – Victor Augustin & Dj LazySkillz werden euch wieder den besten HipHop der Stadt präsentieren. Außerdem gibt es diesmal für die beiden Unterstützung durch MC KOKOMATIC.Natürlich dürft Ihr euch auch wieder auf die traditionellen Milkshake-Twerk & Dancebattles freuen. #shakeitupPS: TRICK OR TREAT.---------------------------------Start: 22 UhrVVK (Fast-Lane): 10 €AK: 10 €Tischreservierungen – mail us: reservation@shakeitup.at Vorverkauf findet in der wunderBar Lounge & Shisha in Graz , Gleisdorfer Gasse 1 statt.Stay tuned and follow us on Instagram & Snapchat: time4milkshakeSEE U THERE! #shakeitup-----------------------------------