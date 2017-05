Die Miri, „Die Kuah“

Sie ist zurück: die Miri mit ihrem zweiten Programm „Die Kuah“. Der Kleinkunstvogel ist gewonnen und begraben und diesmal wird alles anders!Nach harten Niederschlägen und dem Rückzug von der Welt in ländliche Gebiete, wagt sie sich wieder auf die harten Bretter des Kabaretts. Hart ist es, ja, aber auch lustig. Denn nach dem Rückzug in die Öde des Landes und der verstörenden Langweile des Tages, gibt es helle Lichtblicke der Freude: Die Kuah! Da steht sie – kauend, ruhig, erhaben auf ihrer Weide, ihrem Reich – und schaut.„Das zweite Programm wird besonders lustig“ sagt die Miri zu Hause zur Kuah und denkt darüber nach warum ihr so langweilig ist.Ein Abend mit Anfang, Pointe, Mittelteil, Schluss und einer Pause.Ein Stück von Miriam Schmid und Simon Windisch.Theatercafé, Mandellstraße 11, 8010 Graz, (0316/825365), buero.hinwider@aon.at Die Eintrittskarte, Sonnenstraße 8, 8010 Graz, (0316/833948), www.dieeintrittskarte.at Zentralkartenbüro, Herrengasse 7, 8010 Graz (0316/830255), www.zkb.at