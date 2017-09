"Ein Big Band Abend mit Michael Zuzanek" - Herbstkonzert der BIG BAND WEST

Graz : Stockwerk |

Am Dienstag, den 10. Oktober 2017 konzertiert die Big Band West wieder im Stockwerk Graz.

Quer durch die Big Band Musik und durch den Jazz führt Sie das heurige Herbstkonzert der BIG BAND WEST. Außerdem wird Sänger Michael Zuzanek Songs u.a. von Frank Sinatra und Michael Bublé interpretieren.

Die Big Band West setzt sich aus Musikern der gesamten Weststeiermark und Graz zusammen. Vor 30 Jahren wurde sie erstmals von Prof. Josef Rupp gegründet und nach 10 Jahren von Hansjörg Arndt weitergeführt.

Wer am 10. Oktober nicht Zeit hat, kann einen Tag früher am Montag den 09. Oktober das gleiche Programm in der bluegarage in Frauental hören.



ausschließlich Abendkasse: Erwachsene 18 € / ermäßigt (Schüler, Studenten, …) 10 € / bis 16 J. frei