FashionDuell: Grazerin triumphiert auf Puls 4

24.04.2018, 19:00 Uhr

Beim Fashion-Duell ging Grazerin Donata Schörkmaier als Siegerin hervor.

Sympathie, Sportlichkeit und Modebewusstsein sind nur drei Eigenschaften, die Donata Schörkmaier beschreiben. Die Grazerin stellte sich dem Fashion-Duell auf Puls 4 und trat gegen drei weitere Kandidatinnen an, um sich den Titel "Fashionstar der Woche" zu erkämpfen. Gesagt, getan. "Mode war beruflich und privat immer ein großes Thema bei mir", erzählt die Marketingmitarbeiterin. Sie ist mit der Agentur "The Reason why" in Graz selbstständig tätig und liebt es, verschiedene Styles zu kreieren. "Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, bei der Sendung mitzumachen", erzählt die 37-Jährige. Durch Zufall hat sie sich angemeldet und es nicht bereut. "Es ging alles sehr schnell, innerhalb einer Woche wurde bei mir gefilmt und der Dreh vor Ort war sehr lustig", lacht die "Powershopperin". "Man muss stets authentisch sein, nur dann klappts!" Und die Jury rund um Fashionguru Harald Glööckler, Look-Magazin-Chefin und Modekennerin Uschi Fellner und Mode-Start-Up-Gründer Alexander Gebhardt? "Sie sind wirklich so wie im Fernsehen", schmunzelt die Siegerin, die sich über einen 1.000 Euro Otto-Gutschein und ein Casting für das Look-Magazin freuen darf.