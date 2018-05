Miss Cho: Asia-Feeling in Graz

04.05.2018, 15:56 Uhr

Nächster Streich der Aiola-Familie: Miss Cho öffnete am Mittwoch die Tore.

"Ein asiatisches Lokal war schon immer mein Traum", schwärmt Aiola-Chefin Judith Schwarz. Sie und ihr Mann Gerald Schwarz wollten eigentlich kein neues Lokal eröffnen. Immerhin laufen bereits das Aiola upstairs, das Aiola im Schloss Sankt Veit, das Promenade, der Landhauskeller, die KatzeKatze-Hofaison sowie der Würstelstand Oh my Dog auf Hochtouren, und das Boutique Hotel Aiola Living eröffnet im Herbst.

Schmetterling statt Katze

Da sich der Club KatzeKatze (unter dem Landhauskeller) mittlerweile fast ganzjährig unter freiem Himmel in der "Hofsaison" (Gastgarten des Landhauskellers) abspielt, wird nun im Säulenkeller ein neues Konzept umgesetzt. "Es ist eine besondere Location, in der wir einen Asian Dinner Club beherbergen werden. Dort soll asiatisches Essen auf höchstem Niveau im außergewöhnlichen und mystischen Säulenkeller genossen werden", verrät Schwarz, dass Miss Cho einen ethnisch-orientalischen Stil haben wird. Cho bedeutet übrigens Schmetterling."Wir haben Glück, dass unser Top-Koch Daniel Marg wegen der Liebe seines Lebens nach Graz gekommen ist." Marg war zuletzt in Berlin tätig war und wird die Speisen direkt an der ehemaligen Bar des KatzeKatze in einer offenen Küche zubereiten. Die Restaurantleitung übernimmt Christoph Rainer, die Betriebsleitung Alexander Knoll. Die Gäste können auch im Gastgarten in der Schmiedgasse speisen.