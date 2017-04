Philosophicum: Zum Forschungsprogramm einer Rationalen Theologie

Graz : Quartier Leech - Veranstaltungssaal |

Vortrags- und Diskussionsabend mit Prof. Holm Tetens, Prof. em für Theoretische Philosophie an der Freien Universität Berlin

Moderation: Prof. Reinhold Esterbauer, Dekan der Theol. Fakultät der Universität Graz



Die Gottesfrage hat bis zu Hegel eine überwältigende Rolle in der abendländischen Philosophie gespielt. Heute hat sich die Gottesfrage für eine überwältigende Mehrheit der Philosophen erledigt. Rationale Theologie, also das systematische Nachdenken über die Gottesfrage innerhalb der Philosophie und mit den Mitteln der Philosophie, gilt vielen spätestens seit Kant nicht mehr als ein sinnvolles theoretisches Unternehmen. Ausführlicher begründet wird das allerdings in der Regel nicht. Den Gottesgedanken erklärt der philosophische Zeitgeist einfach für "mausetot". Dieser Beurteilung widerspricht der Vortrag. Er versucht durchaus im Anschluss an Kant die wichtigsten methodischen Schritte und damit das Forschungsprogramm einer rationalen Theologie so zu umreißen, dass einsichtig wird, warum rationale Theologie weiterhin ein sinnvolles Unterfangen innerhalb der Philosophie ist.



Eine Kooperationsveranstaltung von Kath. Hochschulgemeinde und dem Inst. f. Philosophie an der Kath.-Theol. Fakultät