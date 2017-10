Roland Sprung - Über das (Ur)-Vertrauen

Wenn ich darüber nachdenke, so glauben wir alle an ein Vertrauen, das sich an Handlungen innerhalb unseres Lebens orientiert: Um diese Form des Vertrauens zu erlangen, müssen wir ziemlich viel tun. Es hat mit dem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun. Wir sagen: „Wenn ich nicht sicher bin, kann ich auch nicht vertrauen.“Und doch handelt es sich dabei um nichts anderes als Kontrolle, um das Bedürfnis, das Leben, sich selbst und andere „im Griff“ zu haben.

Jenseits davon gibt es aber ein Vertrauen, das ganz und gar nicht rationalen berechnenden Erwägungen gehorcht - es ist eben nicht durch „Tun" zu erreichen - und es gibt niemanden, von dem du es erwarten oder bekommen könntest. Es beginnt da, wo du dich selbst zurücknimmst, wo du den Widerstand dadurch aufgibst, indem du lernst, deine „Schwächen" anzuerkennen und dich fallen lässt in das, was du „glaubst" bekämpfen zu müssen. Da beginnt dieses andere, dieses wahrhaft selbstlose Vertrauen, das viel größer ist als das, wogegen oder wofür wir jemals "gelernt haben" zu kämpfen. Ich nenne es das Urvertrauen. Um dieses Urvertrauen geht es an diesem Abend. Und wer weiß, vielleicht findet es uns innerhalb des Vortrages und der gemeinsamen Meditation?!Ein Teilnehmer hatte es am Ende eines Workshops auf dem Raunighof für sich so auf den Punkt gebracht: „Sicherheit entsteht, wenn Kontrolle durch Vertrauen ersetzt wird!"Fühl dich herzlich willkommen.