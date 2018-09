30 Jahre Friedensbüro: Geburtstag auf der Straße

20.09.2018, 15:00 Uhr

Das Friedensbüro Team ist während der Aktionswoche in Graz unterwegs.

Die Aktionswoche „30 Jahre Friedensbüro“ ist in vollem Gange: Das Friedensbüro-Team und die Grazer führen viele Gespräche, auch die „Mitgebsel mit Botschaft“ finden Anklang. Heute steht in der Herrengasse (9 bis 14 Uhr) sogar eine Fotobox bereit, auch am Bauernmarkt Hofbauerplatz (9 bis 11 Uhr) ist man unterwegs. Morgen und am Freitag wird der Stand am Hauptplatz (9 bis 14 Uhr) zu finden sein. Auch am Bauernmarkt Lendplatz (Donnerstag 9 bis 11 Uhr) und am Kaiser-Josef-Platz (Freitag 9 bis 11 Uhr) besteht noch die Gelegenheit für Gespräche oder einfach nur dazu, die Sammlung der Mitgebsel zu vervollständigen.