Lexikon des unnützen Wissens: Die Beatles, Banditen und ein junger nackter Mann

05.10.2017, 07:00 Uhr

Genau 200 Jahre ist es her, dass die Figur des "Manneken Pis", des pinkelnden Knaben, gestohlen wurde. Das Wahrzeichen von Brüssel wurde übrigens oft gestohlen - die jetzige Figur ist eine Kopie aus dem Jahr 1965. In zwei Jahren, 2019, feiert der "Manneken Pis" übrigens seinen 400. Geburtstag.Themenwechsel: Wer "Lucky Luke" las, kennt sie - die Daltons. Nicht ganz so bekannt: Die "Dalton-Bande" gab es tatsächlich. Bob, Gratt, Bill, Emmett und Frank Dalton waren gefürchtete Banditen. Zwei der Brüder wurden heute vor 125 Jahren bei einem missglückten Banküberfall erschossen, ein dritter überlebte das Ganze schwer verletzt.