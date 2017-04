Mit der Kamera stets #einfachnäherdran

30.04.2017, 00:30 Uhr

Die Natur vor der Linse – das ist das große Hobby von Regionautin Sabine Struzl. Egal, ob Biene oder Blume, Siebenschläfer oder Sonne, Sabine lässt die meinbezirk.at-Community teilhaben.

Sabine Struzl2014Leoben, SteiermarkDas Gleichgewicht muss gewahrt bleiben, im Kreislauf mit der Natur.Im Brotberuf Krankenschwester blüht die Leobner Regionautin Sabine Struzl in ihrem Garten so richtig auf. Dort findet sie auch die meisten ihrer Fotomotive, die sie dann auf meinbezirk.at mit der Community teilt. "Die meisten Motive, sehr gerne Nahaufnahmen, finde ich vor der Haustüre, im eigenen Garten. Da wir einen Naturgarten angelegt haben, lässt sich zu jeder Jahreszeit vieles entdecken, das es verlangt, auf einem Bild festgehalten zu werden", erzählt sie. Weiteres "Bildmaterial" liefern Sabine auch die beliebten Wanderungen in und um Hafning. Da springen ihr dann schon einmal ein Steinbock oder Reh vor die Kamera.>> Hier geht's zu einem von Sabines Fotos aus dem Garten >> Hier geht's zu Sabines Regionauten-Profil

