Premiere für "Der grosse Sprung" im Next Liberty

25.04.2017, 13:12 Uhr

Ein Schulausflug der besonderen Art wartet ab 29. April im Next Liberty.

Das Grazer Next Liberty lädt ab 29. April zum neuen Stück "Der große Sprung oder Ein Schulausflug vom Ich zu Wir" ein. Es geht darin um die Erlebnisse auf einem Schulausflug. Was Karl, gespielt von Michael Großschädl, und seine Klassenkameraden – Sascia Ronzoni und Martin Niederbrunner schlüpfen in insgesamt zwölf Rollen – erleben, wird zu einem kunterbunten Abenteuer. In weiteren Rollen sind Yvonne Klamant, Helmut Pucher und Rebekka Reinholz zu sehen. Musikalisch unterstützt Herwig Zamernik, der mit seiner Band den Nestroy Theaterpreis 2012 und den Österreichischen Filmpreis 2016 gewann.