Spielplanpressekonferenz 2018/19 am Schauspielhaus Graz

25.04.2018, 22:42 Uhr

des Schauspielhaus Graz,, und diedenderWaren es in den drei vergangenen Spielzeiten die unterschiedlichen Perspektiven auf Grenzen, Revolutionen sowie den Glauben, beginnt mit der Saison 2018/19 ein neuer Zyklus. Die Produktionen der kommenden zwei Spielzeiten kreisen thematisch um ein großes Wort: die Zukunft bzw. Futur I und Futur II – einfache und vollendete Zukunft: Wie können und wollen wir Zukunft heute denken?

Es sind zu viele Aufführungen, um alle jetzt zu nennen, aber im neuen Programm der Saison 2018/19 finden sie alles, was das Schauspielhaus in der neuen Saison für sie vorbereitet hat.Ayn Rand veröffentlichte 1943 einen Roman, der in den USA zu den einflussreichsten Büchern nach der Bibel gezählt wird.stellt die Utopie eines neuen Menschen ins Zentrum, die heute in weiten Teilen Wirklichkeit geworden ist; am 14.9.2018 eröffnet damit das Schauspielhaus Graz seine Spielzeit in HAUS EINS. Mit dieser Österreichischen Erstaufführung gibt Daniel Foerster auch sein Regiedebüt am Schauspielhaus Graz.Ebenfalls erstmals am Schauspielaus arbeitet Tom Feichtinger, der tags darauf (15.9.2018)von Sven Recker in HAUS DREI zur Uraufführung bringen wird: ein satirischer Text über dieim Zeitalter der Digitalisierung, korrupte Journalist*innen und Fake News. Danach wird der Spielzeitauftakt mit einem Konzert und einer Party auf der Bühne von HAUS EINS gefeiert.Die Zugriffsmöglichkeiten auf Klassiker werden immer vielfältiger und das Potenzial des Stoffes kann immer anders und neu erforscht werden – dies macht den Reiz von Klassiker-Inszenierungen aus. Freuen sie sich aufoder. Bekannte Namen, wie Markus Bothe, Stephan Rottkamp, András Dömötör und Dominique Schnizer werden diese Klassiker inszenieren und auf die Bühne bringen.Aber auch „undwerden in der neuen Saison im Schauspielhaus zu sehen sein.Diese Premieren, dieund diewerden sie genauso erfreuen, wie die Wiederaufnahmen vonundSie sehen, es gibt genug zu sehen und es erwartet sie noch viel, viel mehr in der neuen Saison 2018/19 im Schauspielhaus Graz.Hier noch ein kleiner Tipp, damit ihr Theaterabend noch schöner und entspannter wird.Mit der Spielzeit 2018/19 ist Ihre Eintrittskarte auch ein Fahrschein für Ihre Fahrt zum und vom Schauspielhaus im gesamten Verkehrsverbund Steiermark. Dieses Angebot gilt bei Vorlage eines gültigen Tickets der Bühnen Graz, zur Hinfahrt 3 Stunden vor und zur Rückfahrt 7 Stunden nach Veranstaltungsbeginn.Noch mehr Informationen zum Schauspielhaus Graz finden sie hier: