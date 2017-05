250.000 Euro für die gute Sache

10.05.2017, 07:30 Uhr

Mit einer positiven Bilanz ging der 11. Handballmarathon zu Ende.

Von Peißl bis Goriupp

Wer am vergangenen Wochenende in der Seiersberger Kuss-Halle live dabei war, konnte die besondere Atmosphäre hautnah spüren: Auch der 11. Handballmarathon, veranstaltet vom HSC Graz, war wieder ein voller Erfolg. Knapp 700 Teilnehmer, aufgeteilt auf 60 Teams, spielten eineinhalb Tage lang für den guten Zweck und hatten dabei sichtlich Spaß."Wir haben wieder so viel positives Feedback bekommen. Viele Spieler hatten Freunde dabei, die unbedingt nächstes Jahr selbst am Parkett stehen wollen. Die Resonanz war wirklich super", bilanziert Mastermind Ulf Arlati. Mit Frank Dicker, dem Präsidenten des Steirischen Handballverbandes, sowie Landessportkoordinator Didi Peißl und Ex-Fußball-Torwart Roland Goriupp ließen es sich auch einige Prominente nicht nehmen, ihr Können bei diesem Charity-Turnier unter Beweis zu stellen.Letztendlich wurde heuer eine beachtliche Spendensumme von 14.060 Euro erreicht, die vier Familien, unter anderem dem kleinen Mexx Gischler, der unter einer Cerebralparese leidet, zugutekommt. "Insgesamt haben wir jetzt in elf Jahren 250.000 Euro gesammelt, ein wirklich toller Wert", sagt Arlati, der sich bereits auf die 12. Auflage im nächsten Jahr freut.