UVC Graz: Auf Meistertitel folgen Uni-Alltag und Sand

25.04.2018, 08:00 Uhr

Nach dem historischen Meistertitel für die Damen des UVC Graz heißt es jetzt zurück in den Alltag.

Zurück zur Normalität



Ganz Volleyball-Graz stand in der vergangenen Woche Kopf, als die Damen des UVC den historischen ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt machten. Schön langsam kehrt aber der Alltag zurück – im Falle der selbsternannten "Uhrturmchicks" bedeutet das Universität, Beachvolleyball oder auf zum Nationalteam."Wir können es immer noch kaum glauben. Dinge wie ein Empfang beim Landeshauptmann oder dass wir uns ins Goldene Buch der Stadt eintragen dürfen helfen aber beim Realisieren", lacht Eva Dumphart. Für die Kapitänin heißt es nach dem Riesenerfolg aber schon wieder zurück ins normale Leben: "In den vergangenen Monaten stand natürlich Volleyball und die Finalserie an erster Stelle. Jetzt folgen aber für mich und die meisten meiner Teamkolleginnen die ganzen Prüfungen an der Uni."

Wieder in die Halle



Sandiger Sommer



Aber nicht für alle UVC-Damen ist die Hallensaison beendet. Nina Nesimovic und Linda Peischl reisen zum österreichischen Nationalteam und bereiten sich dort auf die kommenden Aufgaben vor. "Nach der langen Saison ist es natürlich nicht leicht, quasi sofort mit dem Nationalteam weiter zu trainieren", so Peischl. Nesimovic fügt an: "Aber die EM-Quali im August als Ziel vor Augen gibt die nötige Motivation, es ist eine Ehre, Österreich dort zu vertreten."Für Anja Dörfler bedeutet der Sommer einen Wechsel auf sandigen Boden. Zusammen mit Partnerin Stephanie Wiesmeyr nimmt sie die heurige Beachvolleyball-Saison in Angriff. "Wir wollen Turniere in Österreich spielen und wenn möglich auch international antreten. Die Ziele sind Siege auf der Österreichischen Tour und ein Top-Drei-Platz bei den Staatsmeisterschaften", erzählt Dörfler. Der Volleyball-Sommer kann also kommen, den Meister-Damen des UVC wird bestimmt nicht langweilig werden.