Keine Hochkultur ohne Agrarkultur

10.05.2017, 06:00 Uhr

Die Fachschule Grottenhof feiert 150 Jahre. Direktor Erich Kerngast über Landwirtschaft im Schulbetrieb.

Seit zwölf Jahren leitet Erich Kerngast die Fachschule Grottenhof. Im WOCHE-Interview spricht er über Essen als Hochkultur, Eigenprodukte und Ernährungstrends.Erich Kerngast: Agrarkultur ist die Basis für Hochkultur, daher die Oper. In unserem Unterricht ist mir wichtig, dass die Schüler viel Allgemeinbildung mitbekommen, um von dem Klischee eines ungebildeten Bauern wegzukommen. Man muss den Schülern erklären, dass sie viel mehr können, als sie glauben. Neben praxisbezogenen, landwirtschaftlichen Fähigkeiten möchte ich, dass sie freies Reden vor Publikum lernen.Genau, wenn ich über Käse oder Rohschinken berichte, dann muss ich eine Geschichte dazu und zwar bildhaft erzählen können. Man verkauft immer den Mythos mit. McDonald’s verkauft zum Beispiel den American Lifestyle.Wir sind seit fast 30 Jahren ein Bio-Betrieb mit 70 Hektar Fläche. Wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb dabei, mit fast 30 Hektar Ackerland, mit Grünland, mit Tieren, etwa 70 Rindern und auch Schweinen, Legehennen und Schafen. Wir wollen jungen Menschen direkt zeigen, wie man mit Tieren umgeht, sie züchtet, haltet und füttert bis hin zum Schlachten. Wir haben eine Molkerei, eine Bäckerei, einen Hofladen und überall werden eigene Produkte von unseren Schülern produziert. "Mangolds" bezieht etwa Produkte von uns.Nach drei Jahren schließt man als landwirtschaftlicher Facharbeiter ab. Auch immer mehr Erwachsene wollen den Betrieb zu Hause übernehmen oder heiraten ein, auf einmal ist dann ein Stück Land zu bewirtschaften. So kann man als Quereinsteiger die zweite und dritte Klasse in einem Jahr bei uns machen. Angedacht ist ab Herbst auch eine Abendschule.Etwa 70 Prozent unserer Schüler kommen von einem heimischen landwirtschaftlichen Betrieb. Etwa 50 Prozent machen nach der Ausbildung noch eine Lehre. Andritz, Magna oder AVL nehmen Schüler von uns gerne auf, weil sie eine gute Arbeitshaltung haben. Der andere Teil kehrt nach der Ausbildung nach Hause zurück, um den elterlichen Hof weiterzuführen oder macht bei uns die Berufsreifeprüfung.Nicht unbedingt. Daran müssen wir allgemein in der Gesellschaft arbeiten. Ich denke, es geht in Richtung weniger, aber qualitativ hochwertiger Fleischkonsum, mehr Gemüse, mehr exotische Produkte, aber auch der Außer-Haus-Verzehr wird zunehmen. Wir sind alle in der Arbeitswelt und wollen schnelles "Convenience"-Essen.Ja, aber Leute brauchen einen Ort, um zusammenzukommen. Früher wurden in Osteuropa Gasthäuser zugesperrt, damit kein politischer Diskurs entsteht. Heute gibt es bei jeder heiklen Angelegenheit ein Arbeitsessen oder Staatsbankett, man sagt ja auch "jemanden einkochen" oder "Liebe geht durch den Magen". Essen ist Kultur.

Das ist die Fachschle Grottenhof

Das ist Erich Kerngast

Die Fachschule für Land- und Forstwirtschaft Grottenhof wurde im Jahr 1867 gegründet.Krottendorferstraße 110, 8052 GrazDie Fachschule Alt-Grottenhof und Grottenhof-Hardt werden demnächst zusammengelegt.In drei Tagesetappen wurden letzte Woche neun Kühe und sieben Kälber von den Schülern aufgetrieben.Rund 70 Hektar mit Ackerland und Grünfläche.hat unter anderem einen Schlachtbetrieb, eine Molkerei, eine Bäckerei, einen eigenen Hofladen, einen Reifekeller und einen Gemüsegarten.Von Getreide, über Brot bis zu Fleisch- und Michprodukten wird in der Fachschule alles selbst produziert.Dienstag und Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr (ausgenommen schulfreie Tage).WOCHE-Redakteurin Verena Schaupp wurde beim Besuch eine Auswahl der Eigenprodukte präsentiert. Als Vorspeisenteller gab’s einen Mix aus selbst hergestellten Schinken-, Wurst- und Käsespezialitäten, gefolgt von einer Weinschaumsuppe. Als Hauptgericht wurden Faschierte Laibchen mit Kartoffelpüree und Gemüsestrudel serviert. Den krönenden Abschluss machten ein Tiramisu und ein Haselnuss-Eis.Die Produkte sind schmackhaft und laden zu einem Besuch im Hofladen ein.der Fachschule Grottenhof in Graz.in Straß.die Schule in Leibnitz.auf der Fachschule Silberberg.gehört seines Erachtens zur Kultur dazu und ist wichtiger gesellschaftlicher Bestandteil. "Man setzt sich ja auch nicht mit jedem an einen Tisch."hat die Fachschule Grottenhof derzeit., zu reisen. Dabei steigt er gern in sein Auto und fährt einfach drauf los. "Ich habe schon ein Ziel im Kopf, aber unterwegs lege ich gerne spontane Stopps ein. So bin ich oft schon unverhofft bei einheimischen Familien eingeladen worden und habe hautnah die Kultur eines Landes mitbekommen.", dass in der Landwirtschaft fair gehandelt wird, sodass Lebensmittel nicht einfach so weltweit austauschbar sind., dass es mehr Professionalisierung in der Direktvermarktung brauchen wird.von Lebensmitteln, nicht nur von Wein, sondern hin bis zu Fisch und Fleisch, wird laut Kerngast zunehmen.