Knapp verstärkt Schweizer Standort

30.04.2017, 09:30 Uhr

Hermann Wirth ist neuer Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung von Knapp.

Mit 35 Standorten hat Knapp als Partner der Industrie ein weltweites Niederlassungsnetzwerk. Um die Kunden in der Schweiz persönlicher und umfassender betreuen zu können, wurde Hermann Wirth, der über 20 Jahre Erfahrung in der automatisierten Intralogistik hat, als neuer Geschäftsführer für die Schweizer Niederlassung der Knapp Logistiksysteme GmbH in Schönbühl bei Bern bestellt.