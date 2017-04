WKO und WOCHE auf Tour durch die Grazer Bezirke: Leonhard punktet durch Vielfalt

27.04.2017, 13:00 Uhr

Positive Stimmung trotz schwieriger Parkplatzsituation in St. Leonhard.

Die nächste WKO-Tour

Nach der Osterpause tourten Wirtschaftskammer und WOCHE Graz durch den zweiten Bezirk St. Leonhard und besuchten die dort ansässigen Unternehmen. Viktor Larissegger, Wirtschaftskammer-Regionalstellenleiter Graz, und WOCHE-Medienberaterin Katrine Volkmer waren gemeinsam unterwegs und wurden von Gabriele Lechner und Stefan Tosoni vom Wirtschaftsbund St. Leonhard begleitet. Insgesamt besuchten sie acht Unternehmen, darunter "Blumen Rauch", "Die Törtchenprinzessin", "Kaisers", "Josef Lang – Design und Einrichten" oder etwa "Glettlers Integral Health & Quality GmbH, Mrs. Sporty St. Leonhard", die alle ein durchwegs positives Bild zeichneten.Die raren Parkplatzmöglichkeiten sind zwar nach wie vor Thema, aber zur positiven Stimmung tragen auch Bestrebungen nach verstärkten Kooperationen zwischen den Unternehmen bei. In St. Leonhard gibt es 1.346 aktive Betriebe, die 4.294 Beschäftigte haben. Die Sparten reichen von Handel, Gastronomie, Dienstleistung bis hin zu Gewerbe und bieten daher eine große Vielfalt, die für die Bevölkerung attraktiv ist.führte gestern nach Lend und Eggenberg und geht am 3. Mai in St. Peter weiter.Wir schauen auch gerne in Ihrem Unternehmen vorbei. Melden Sie sich einfach bei der WKO Regionalstelle Graz unter 0316/60 12 03.