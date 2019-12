Friedenslichtübergabe an die Feuerwehrjugend in Bad Blumau

Seit 1986 wird das Friedenslicht aus Bethlehem nach Österreich geholt und in die Welt hinaus getragen.

. Damals ist ein wunderbarer Weihnachtsbrauch entstanden, der eigentlich nur als einmalige Aktion für „ Licht ins Dunkel „ gedacht war. Doch es blieb nicht bei dem einen Mal, weil die Bevölkerung diese Aktion mit Begeisterung aufnahm. So auch heuer erfolgte die Friedenslicht- Übergabe vom ORF- Oberösterreich an die Delegation und Jugendfeuerwehr des Bereichsfeuerwehrverband Liezen Diese Jugendgruppe überbrachte dieses Friedenslicht an das ORF-Landesstudio Steiermark. Schließlich nachdem die Feuerwehrjugend Bad Blumau unter Abschnittsbrandinspektor Siegfried Flechel und Bereichsjugendbeauftragten Abschnittsbrandinspektor Franz Hanfstingl dieses „ Licht des Friedens „ in Graz abgeholt hatte, wurde es zum Feuerwehrhaus Bad Blumau gebracht , wo in einer besinnlichen Feier das Licht von Feuerwehrkurat Pfarrer Peter Rosenberger und Pfarrer Mathias Trawka gesegnet wurde, und von Bereichsfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Gerald Derkitsch in Empfang genommen wurde. Im Anschluss wurde es an die jeweiligen Jugendfeuerwehren im Bereichsfeuerwehrverband Fürstenfeld weitergegeben. An dieser Friedenslichtübergabe waren neben den Feuerwehren auch Ehrengäste , wie Bürgermeister Franz Handler und Tourismusobfrau Dir Melanie Franke gekommen. Weiters unter den Anwesenden war auch Brandrat Gerhard Engelschall , und die Abschnittsbrandinspektoren Siegfried Flechel , Josef Rath , Markus Käfer , Karl Kaplan und Gerald Freitag , sowie Ehren- Oberbrandrat Ing. Franz Nöst , die Ehren Brandräte Johann Stürzer und Josef Pfingstl und Ehren Abschnittsbrandinspektor Hermann Peindl vertreten.

Das Friedenslicht konnte am Heiligen Abend ,den 24. Dezember bei den einzeln Feuerwehren abgeholt werden. Oder es wurde , wie in manchen Orten von der Feuerwehrjugend von Haus zu Haus weitergereicht. Somit leuchtet dieses Friedenslicht heuer zum 34. Mal als Weihnachtsbrauch und wird als Botschaft des Weihnachtsfrieden verteilt