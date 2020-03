3.845 Euro für die kleine Miriam

Ein voller Erfolg war die diesjährige SFR Prüfstansgaudi in der Vereinshalle in Unterlunigtz. Neben dem Spaß und der Unterhaltung wurde auch auf den guten Zweck nicht vergessen und kürzlich konnten 3.845 Euro an die kleine Miriam Stögerer aus Grafendorf übergeben werden, die seit ihrer Geburt am am Franceschetti-Syndrom leidet überreicht. Mit dem Geld können weitere, dringend notwendige Operationen durchgeführt werden. Dank gilt auch allen Sponsoren, die die Veranstaltung großzügig unterstützt haben.