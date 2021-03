Der neue Erlebniswanderweg „Stadt.Land.Garten Weg“ führt vom Bahnhof bis zur Ringwarte.



Im Rahmen des Grünraumprojektes „Stadt.Land.Garten“ der Stadtgemeinde Hartberg werden auch in diesem Jahr wieder neue Akzente gesetzt. Als Ergänzung zu den bereits bestehenden Wanderwegen in Hartberg (Stadtweg, Gmoosweg, Brühlweg etc.) wird ein neuer Erlebnisweg entwickelt,der vom Bahnhof zum Hauptplatz und durch die Brühl bis zur Ringwarte führt: „Entlang dieses Wanderweges gibt es zahlreiche Attraktionen wie zum Beispiel die schwimmende Bildergalerie im Stadtteich, eine Wohlfühloase mit lebenden Sonnenschirmen und Brunnen am Hauptplatz sowie eine Freiluftfotogalerie mit alten Ansichten zur Stadt im Stadtpark“, freut sich Bürgermeister Marcus Martschitsch.

Inhaltliche Schwerpunkte



Das inhaltliche Konzept für den neuen „Stadt.Land.Garten Weg“ ist auf geschichtliche Hintergründe zur Stadt und auf die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft in Hartberg und in der Region aufgebaut. Erlebnisstationen und Informationstafeln werden gestaltet, z.B. mit alten Mühlengeschichten, historischen Fotoaufnahmen zur Ringwarte oder spannenden Informationen zum Hartberger Stadtbach, der Brühl. Auch auf historische Ereignisse, wie einen Fußmarsch von Peter Rosegger auf den Ringkogel im Jahr 1891, wird hingewiesen.

Verbesserungsmaßnahmen



Am bestehenden, beliebten Wanderweg durch die Brühl zur Ringwarte werden diverse Verbesserungsarbeiten durchgeführt, darüber hinaus werden entlang des „Stadt.Land.Garten Weges“ neue und attraktive Rastplätze errichtet, die zum Verweilen einladen. „Die wichtigsten Ziele des neuen Wanderweges bestehen darin Aufenthalts- und Wanderqualität zu schaffen“, betont Bgm. Martschitsch.

Interessantes Ausflugsziel



Und Bgm. Martschitsch weiter: „Mit neuen Attraktionen, wie dem Erlebniswanderweg, wollen wir unsere Stadt noch attraktiver gestalten, damit Hartberg als Ausflugsziel noch interessanter wird und noch mehr Gäste und Touristen in unsere Stadt und Region kommen. Davon profitieren unsere Gastronomie- und Handelsbetriebe und darüber hinaus wird die Wohn- und Lebensqualität für die Bewohner weiter gesteigert.“

Finanziert wird der neue Wanderweg zum Großteil durch Fördermittel vom Land Steiermark, Ressort Land- und Forstwirtschaft. Die Umsetzung des neuen Weges ist im Laufe der nächsten Monate geplant.