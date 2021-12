Sie sind schon fast Rennläufer!

Die Rede ist hier von den Kindern des Kindergartens in Wenigzell unter der Leitung von Andrea Feichtgraber. 21 Kinder, 10 Kinder waren wirkliche Anfänger, wurden von den Skilehrern Sophie, Andreas und Tom mit viel Freude und Einfühlungsvermögen in ihrem ersten Skikurs „unterrichtet“. Ihr Können stellten die Kleinen bei ihrem ersten „großen“ Skirennen unter Beweis. Alle Kinder stehen sicher auf den Skiern. Davon konnten sich auch die Eltern, welche ihre Sprösslinge frenetisch anfeuerten, überzeugen. Als lohnenden Abschluss gab es coronabedingt nur in der Kindergartengruppe eine köstliche Stärkung in der Lifthütte.