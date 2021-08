Neues Goldino Restaurant an der Autobahnabfahrt Hartberg bietet ab Herbst einen eigenen Drive-In.

HARTBERG. Die Würfel sind gefallen! Bernd Stangl, Geschäftsführer der Goldino Systemgastronomie GmbH plant in Hartberg/St. Johann in der Haide - direkt an der A 2 (Nähe der Autobahnabfahrt) - einen neuen Standort. Die Bauphase hat vor kurzem begonnen. Nach der Eröffnung von Goldino Oberwart 2019 ist es das bereits zweite neue Goldino-Restaurant innerhalb von nur zwei Jahren. "Das Farbkonzept (aktuell rot/gelb) wurde leicht verändert. Der Hauptbaukörper wird künftig Steirergrün", verrät Stangl alias "Dr. Brösel", dass auch die Energiegewinnung des neuen Baues "grün" funktionieren wird.

LED-Speisekarten und Drive-In

Neben einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung und ökologischer Wärmerückgewinnung wird am neuen barrierefreien Standort auf Holzbauweise gesetzt. Zahlreiche energiesparende LED-Speisekarten innen wie außen setzen die Schnitzeldelikatessen noch besser in Szene und erleichtert die vielfältige Auswahl.

Doch nicht nur die Farbgebung ist neu: Erstmals wird es einen eigenen "Drive-In" geben, durch den es noch leichter ist, viele der Goldino-Spezialitäten mit nach Hause zu nehmen. Die kleinen Gäste kommen beim riesigen Outdoor- und Indoor-Spielplatz sowie im Goldino Kinderclub mit tollen Geschenken ganz auf ihre Kosten. Die Eröffnung ist noch dieses Jahr im Herbst geplant.

