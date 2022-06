Die Raiffeisenbank Region Hartberg präsentierte bei ihrer Generalversammlung eine hervorragende Bilanz und beschloss weitreichende Änderungen. Martin Scherf wurde als Obmann verabschiedet.

HARTBERG. Zur Generalversammlung der Raiffeisenbank Region Hartberg konnten Obmann Martin Scherf und Aufsichtsratsvorsitzender Markus Pieber mehr als 150 Mitglieder sowie zahlreiche Ehrengäste, darunter Bgm. Marcus Martschitsch, RLB-Vorstandsdirektorin Ariane Pfleger und Oberrevisor Ernst Valecz begrüßen. Die Bilanzsumme konnte 2021 auf rund 450 Millionen Euro gesteigert werden. Mittlerweile werden mehr als 850 Millionen Euro an erweitertem Kundengeschäftsvolumen betreut.

Regional und digital



„Die Raiffeisenbank Region Hartberg hat alle relevanten Themen im Fokus und ist eine wichtige Stütze in der großen steirischen Raiffeisen-Familie“, betonte Dir. Pfleger in ihren Grußworten. Beweis dafür: In den letzten neun Jahren wurden 17 von 19 möglichen Raiffeisen-Awards gewonnen, 2021 wurde die RB Region Hartberg in der Kategorie Digitale Regionalbank mit Gold ausgezeichnet. Bgm. Martschitsch dankte für die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Wirtschaftsregion.

Besondere Ehrungen



Emotionaler Höhepunkt war die Verabschiedung von vier Langzeit-Funktionären. Martin Scherf wurde für 42 Jahre, davon 20 Jahre als Obmann, mit der Raiffeisenmedaille in Gold, der höchsten Auszeichnung des Raiffeisenverbandes, geehrt. Die langjährigen Obmann-Stellvertreter Josef Fuchs und Gerald Maier wurden mir der Raiffeisennadel in Silber ausgezeichnet; Johann Alber durfte sich über die Raiffeisennadel in Bronze freuen.

Änderung der Statuten



Per einstimmigem Beschluss der Generalversammlung wird der ehrenamtliche Vorstand künftig von einem hauptberuflichen Dreier-Vorstand ersetzt, für den die drei Geschäftsleiter Heinz Gigler, Christian Kirchsteiger und Josef Fast bestellt wurden. Bis zur Eintragung ins Firmenbuch übernimmt Herbert Kelz aus Hartberg Umgebung die Obmannschaft, Stellvertreterin ist Gertrude Rindler aus Hartberg.

