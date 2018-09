FSK II ist Tabellenführer

17.09.2018, 06:49 Uhr

Das Zweierteam des Fürstenfelder SK übernahm die Tabellenführung in der Gebietsliga Süd.

Nachdem das Landesligamatch zwischen dem Fürstenfelder Sportklub und Bruck wegen gewaltiger Niederschläge abgesagt werden musste, behauptete einen Tag später das Fürstenfelder Zweierteam mit einem 1:1 gegen Pertlstein die Tabellenführung in der Gebietsliga Süd. Nach der Führung der Gäste (32.) glich Elias Neubauer noch vor Seitenwechsel zum 1:1 Endstand aus (39.). Das Ergebnis des Dienstagspieles der Landesliga zwischen Gnas und dem FSK I stand zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch aus. Sascha Stocker und seine Mannschaft empfangen nun am Freitag, 21. September, um 19 Uhr St. Michael. Die Murtaler kommen mit einem 2:0 Sieg gegen Pöllau und viel Selbstvertrauen nach Fürstenfeld. Da muss der FSK I extrem konzentriert zur Sache gehen, um den erhofften Heimsieg einzufahren. Damit könnte man auch auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze bleiben. Der FSK II muss am Samstag, 22. September, um 15 Uhr zum ewig jungen Derby nach Großwilfwersdorf.