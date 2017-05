05.05.2017, 07:38 Uhr

Von 31. Juli bis 4. August läuft das dritte Lafnitztaler Fussball- und Cheerdance Camp für Jungs und Mädels von 6-15 Jahren.

Zum dritten Mal laden die vier Fußballvereine SV Licht Loidl Lafnitz, SV-Schermann Erdbau-Wirtschaft Sparkasse Rohrbach an der Lafnitz ,USV Wirtschaft Grafendorf und USV-Alu Hofstätter-Wirtschaft Eichberg ihre Jungkicker der Nachwuchs-Spielgemeinschaft Lafnitztal im Alter zwischen 6 und 15 Jahren vom 31. Juli bis zum 4. August 2017 zu einem Fußball- und Cheerdance Camp ein.Fußball und CheerdanceDer Countdown für das gemeinsame Fußball- und Cheedance bzw. Cheerleading Camp der Fußball Nachwuchs-Spielgemeinschaft Lafnitztal mit der Shining Waves Cheer Academy läuft. Es sind also auch wieder Mädchen von 6-15 Jahren eingeladen, eine beeindruckende Sportart kennenzulernen - Cheerleading und Cheerdance! Bei der Kombination aus Tanz und Akrobatik am Boden und in der Luft ist für jede(n) etwas dabei. Alles was man braucht ist gute Laune, Teamfähigkeit und Motivation. Das Lafnitztaler Sommercamp ist zudem die perfekte Gelegenheit, neue Freunde kennen zu lernen. Die Jungfußballer und Cheerleader werden dabei täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr von qualifizierten Trainern/innen betreut und ausgebildet.

Verpflegung und AusrüstungFür den Campbeitrag von € 150.- bieten die Veranstalter dieses gemeinsame Camp inklusive Verpflegung mit fünf Mittagessen und Getränken sowie Obst zwischen den Trainingseinheiten an. Jeder Teilnehmer des Fußballcamps bekommt außerdem noch eine Fußballdress bestehend aus Hose und Leibchen mit Name sowie einen Fußball. Das Fußballcamp setzt sich aus Koordinationstraining, Koordinationsparcouren, speziellem Taktiktraining für 13-15 jährige und eigenem Tormanntraining zusammen. Für die Cheerleader gibt es eine Trainingstasche gefüllt mit Cheerdressen bestehend aus Hose und Leibchen mit Name sowie Cheerleader Pom Poms. Das Cheer-Training setzt sich aus Teambuilding, Cheer & Dancetraining, altersgerechtem Pyramidenaufbau, Cheer & Dancejumps, sowie Ausdauer & Kraft zusammen. Weiters findet ein gemeinsamer Action-Nachmittag statt. Zum Abschluss des Camps ist ein Fußballturnier mit Auftritt der Cheerleader geplant. Im Anschluss erfolgt die Siegerehrung mit Urkunden für alle TeilnehmerInnen.InfosNähere Informationen gibt es bei den Chefkoordinatoren Martin Kager, Tel.: 0664/4502677, Gabriele Gollner-Ried 0676/4197310 und Kathrin Glatz 0664/4658954. Anmeldungen sind auch online unter www.lafnitztaler-fc.com möglich.