Ilz mit Veränderungen

17.07.2017, 07:09 Uhr

Der Oberligist Ilzer SV geht mit einigen Veränderungen im Kader in die neue Saison.

Nachdem beim Ilzer SV mit Christian Eder und Martin Kaindl zwei Routiniers ihre Karriere bendeten und dazu noch wichtige Spieler wie Andreas Pöttler, der bei St. Johann in der Haide seine Karriere ausklingen lassen möchte, Marco Klamminger (Gleisdorf) und Victor Spisic (aus beruflichen Gründen) den Verein verließen, musste man sich neu orientieren. Nach Absprache mit dem Trainerduo Sandro Perkovic und Franz Markon konnten mit Markus Hadler, Marius Oprea, Martin Saban, Markus Schrott, Daniel Schuh, Michael Simuth und Patrick Wiesenhofer großteils junge Kräfte aus der Region geholt werden. "Ich sehe Feldbach, Fehring Hartberg II und Lafnitz II als klare Favoriten in der Meisterschaft, die sich den Titel ausmachen werden. Wir wollen versuchen so nah als möglich an der Spitze dran zu bleiben und uns kontinuierlich weiter entwickeln. Mit dem Trainerduo Sandro Perkovic und Franz Markon, die die Situation in Ilz genau kennen, sollte uns das gelingen", ist Sektionsleiter Karlheinz Salchinger zuversichtlich. Um den jungen einheimischen Spielern die Chance auf genügend Einsätze zu geben, wurde zusammen mit Nestelbach und Sinabelkirchen auch eine zweite Mannschaftgegründet. Sie wird als FAZ Ost GS Logistik/Ilz II in die Meisterschaft der 1. Klasse Süd A ein steigen. Den nächsten Test gibt es für den Ilzer SV am Freitag, 21. Juli 2017, um 19 Uhr im Ilzer Stadion gegen den Fürstenfelder Sportklub.