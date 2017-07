Matchball, Satz und Sieg für Hartberger Schüler

19.07.2017, 15:05 Uhr

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gratulierte Tischtennis-Team des Gymnasium Hartberg zum Bundessieg.

In Horn fanden die Tischtennis Bundesmeisterschaften der Schulen statt, für die sich das Unterstufenteam des Gymnasiums Hartberg mit dem Sieg beim Landesfinale in Graz qualifizieren konnte. Elias Mauerhofer, Pascal Styblo, Hobac Doan und Sebastian Peier gingen als Gruppensieger hervor und sicherten sich so einen Platz im Semifinale. Dort konnte dank einer starken Teamleistung der Vertreter aus Salzburg klar besiegt werden. Im Finale warteten mit Schülern der NMS Pettenbach aus Oberösterreich bereits bekannte Gegner auf die von Günther Watzlik trainierte und Paul Fuchs gecoachte Truppe.Schon in der Gruppenphase spielten beide Teams gegeneinander, wobei sich das Gymnasium Hartberg knapp mit 5:3 durchsetzen konnte. Im Endspiel sollte es nicht weniger eng hergehen. Verfolgt von ORF-Kameras konnte Elias Mauerhofer in seinem letzten Spiel vier Matchbälle abwehren, gewann seine Partie und steuerte damit den vierten Punkt für die Hartberger bei. Jetzt fehlte nur noch ein Punkt um als Bundesmeister vom Parkett zu gehen. Pascal Styblo verwertete gegen den stärksten Pettenbacher, in einem Fünfsatzkrimi, seinen dritten Matchball und sorgte so für einen der größten Erfolge in der Tischtennisgeschichte unserer Schule.Nun lud Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer die steirischen Siegerinnen und Sieger der österreichischen Schulsportbewerbe des Schuljahres 2016/2017 zu einem Empfang in die Repräsentationsräumlichkeiten der Grazer Burg ein, wo die Tischtennisauswahl des Gymnasiums Hartberg unter Beisein von Direktor Reinhard Pöllabauer nochmals gebührend gefeiert wurde.