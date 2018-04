Weiterer Sieg für Loipersdorf

18.04.2018, 08:50 Uhr

Entenrennen des DUSV

Am Sonntag 22. April veranstaltet der DUSV Loipersdorf am Rittscheinbach in Dietersdorf wieder ihr traditionelles Entenrennen. Gestartet wird um 14 Uhr an der oberen Rittscheinbrücke, Ziel ist das Feuerwehrhaus Dietersdorf. Ab 11 Uhr unterhält "Chilli Willi" beim Frühschoppen im Feuerwehrhaus. 12.30 Uhr: Besichtigung der Rennstrecke. 13 Uhr: Aufwärmen. 13.30 Uhr: Ausgabe der letzten Rennenten; 14 Uhr: Start; nach Rennschluss Siegerehrung und Preisvergabe. 16 Uhr: Ausklang mit "Chilli Willi".