INNSBRUCK. Ohne Zwischenfälle fanden am Sonntag Demos in Innsbruck statt, Einsätze gab es wegen einem Quarantäne-Spaziergang und Verletzten in einem Partyraum. Nach einem Unfall auf der Autobahn werden Zeugen gesucht.

Demos

Zwei Demos standen am Sonntag im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Die Teilnehmerzahl bei der Demo "Friede und Freiheit", die sich gegen die Coronamaßnahmen richtete war überschaubar. Die Demo "Aufstehen gegen Rassismus" erfreute sich über deutlich mehr Beteiligte. Bei Demos verliefen ohne Zwischenfälle.

"Friede und Freiheit"-Demo gegen Coronamaßnahmen und mit der Devise "Kurz muss weg".

Foto: zeitungsfoto.at

hochgeladen von Georg Herrmann

Trotz Quarantäne Spaziergang

Am 21.03.2021, gegen 20:25 Uhr entfernten sich zwei Österreicher (35 und 31 Jahre) aus Langeweile zu Fuß, trotz Kenntnis ihrer positiven Covid-19-Testung und eines aufrechten Quarantänebescheides, in Innsbruck aus der ihnen zugewiesenen Absonderungsunterkunft. Die beiden Personen verstießen zum zweiten Mal gegen den Absonderungsbescheid, wurden nach erfolgter Fahndung gegen 22:06 Uhr wiederum in der Unterkunft angetroffen, dort festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.

Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet.

Der Landhausplatz als Treffpunkt der Demo.

Foto: zeitungsfoto.at

hochgeladen von Georg Herrmann

Festnahme im Partyraum

Am 20.03.2021 um 22:04 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in Innsbruck beordert, da dort Lärm und Geschrei wahrnehmbar seien. Beim Eintreffen konnten in und vor einem Hinterzimmer mehrere Personen angetroffen werden. In einer Art Partyraum befanden sich mehrere Personen, welche augenscheinlich eine Party feierten und dabei weder Abstände einhielten noch einen Mund-Nasen-Schutz trugen. Zwei der anwesenden Personen, ein 24-jähriger und ein 22-jähriger Österreicher, waren augenscheinlich leicht verletzt. Der 24-Jährige verhielt sich im Laufe der Amtshandlung aggressiv und musste kurzzeitig festgenommen werden. Die anderen anwesenden Personen verließen die Örtlichkeit freiwillig und werden nach der COVID-Schutzmaßnahmenverordnung zur Anzeige gebracht.

Zeugenaufruf nach Unfall auf der Autobahn.

Foto: zeitungsfoto.at

hochgeladen von Georg Herrmann

Zeugensuche

Einen Zeugenaufruf gibt es nach einem Unfall auf der Autobahn. Die Betroffene schildert auf Facebook: "Gestern Nachmittag am Samstag den 20.3.21 um ca 15:10 fuhr ich mit ca 85 Kmh Richtung Hall zu dem Amrasser Tunnel. Ich kam von der rechten spur und pendelte mich neben einem LKW der gerade vom Brenner auf der Autobahn abfuhr. Auf jedenfall schätze ich hat er mich nicht gesehen das ich auf der Ausfahrtsspur fuhr und wollte wahrscheinlich auf meine Spur von der mittleren auf die rechte wechseln. Als er dies versuchte knallte er gegen meine Hintere linke seite wie am foto zu sehen sodass ich ins schleudern kam mich um 180 grad drehte und über alle 3 Spuren auf die gegenüberliegende straßenseite knallte. Natürlich gleich Polizei gerufen Warnblinker an ect. Ich konnte nicht aussteigen da ich genau auf der Fahrbahn lag somit konnte ich nicht erkennen was es für ein LKW war. Das einzige was ich erkennen konnte war das es ein Riesengroßer weißer LKW war mit Anhänger. Was ich im Rückspiegel erkennen konnte war das er mit Warnblinker im Tunnel auf die linke Seite fuhr und knapp 2-3 PKW`s auch hinter ihm stehen blieben. Aber durch die Entfernung konnte ich kein Nummernschild oder sonst was erkennen. Besagter LKW und PKW`S fuhren dann weiter kurz bevor die Rettung und die Polizei eintrafen. Ich habe mit der Polizei schon gesprochen das wir eventuell etwas auf den Überwachungskameras des Tunnels sehen aber ich wollte auch hier fragen ob es eventuell Zeugen gibt die mir eine Nummerntafel geben könnten? Mom bleib ich auf alles hocken, da der LKW einfach wegfuhr also Fahrerflucht begann. Ich hoffe das sich jemand meldet den ich konnte einfach nichts erkennen. Spart euch bitte irgendwelche Klugscheisser kommentare. Ich bin ganz legal von der Unterführung mit 80 KMH aufgefahren auf der linken Spur. Der LKW fuhr zeitgleich von der Brennerautobahn herab als ich von der Unterführung raufkam. Beschleunigen war nicht drin da ein PKW vor mir die Spur wechselte. Also blieb ich auf der rechten spur und fuhr neben dem LKW her bzw war leicht schneller als dieser. Als ich dann leicht vor ihm war kam besagter Unfall. Falls ihr etwas wisst bitte gebt mir bescheid. Ich fasse es einfach nicht das der LKW und alle PKW`s einfach wegfuhren bevor die Rettung und Polizei eintrafen."